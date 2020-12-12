«Всем бы поставил «неудовлетворительно». Балахнин — о выступлении клубов РПЛ в еврокубках

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал выступление «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА в еврокубках. В 24 матчах клубы Российской Премьер-Лиги одержали всего одну победу.



«Никому не поставил бы даже оценку «удовлетворительно». Всем бы поставил «неудовлетворительно». Внимательно смотрел все матчи, сравнивал уровень наших команд и зарубежных. Не стоит обманывать себя, надо делать правильные выводы и идти дальше.



Все проблемы — из той же серии: травмы, молодежь, уровень нашей игры, подготовка к сезону. Трудно пенять на календарь, уже сто раз можно было подготовиться. Тем более все играют в таком графике, и за рубежом тоже. Но ничего не потеряно, надо просто видеть реальность», — цитируют Балахнина «Известия».

Балахнин о вылете «Ростова»: на такой футбол неприятно смотреть. Поражения уже не удивляют