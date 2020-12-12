Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Всем бы поставил «неудовлетворительно». Балахнин — о выступлении клубов РПЛ в еврокубках

«Всем бы поставил «неудовлетворительно». Балахнин — о выступлении клубов РПЛ в еврокубках
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал выступление «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА в еврокубках. В 24 матчах клубы Российской Премьер-Лиги одержали всего одну победу.

«Никому не поставил бы даже оценку «удовлетворительно». Всем бы поставил «неудовлетворительно». Внимательно смотрел все матчи, сравнивал уровень наших команд и зарубежных. Не стоит обманывать себя, надо делать правильные выводы и идти дальше.

Все проблемы — из той же серии: травмы, молодежь, уровень нашей игры, подготовка к сезону. Трудно пенять на календарь, уже сто раз можно было подготовиться. Тем более все играют в таком графике, и за рубежом тоже. Но ничего не потеряно, надо просто видеть реальность», — цитируют Балахнина «Известия».

Балахнин о вылете «Ростова»: на такой футбол неприятно смотреть. Поражения уже не удивляют
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020