Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» постарается наказать «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».
«Конечно, матч будет сложным, как и со всеми крупными командами. У „Манчестер Юнайтед“ есть невероятные футболисты. Постараемся навязать свою игру, контролировать соперника и наказать. В „Манчестер Юнайтед“ знают, что мы едем на „Олд Траффорд“, чтобы одержать победу. Мы знаем об их качестве и не можем этого отрицать. У соперника исключительный состав, это известный факт, но мы готовы к этому», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Матч 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 12 декабря. Начало встречи – в 20:30 мск.
Гвардиола: после побед тебя называют гением, а после поражений – увольняют
Рекомендуем вам
- 12 декабря 2020
-
11:35
-
11:29
-
11:25
-
11:16
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:13
-
10:11
-
09:58
-
09:55
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:02
-
07:44
-
07:21
-
06:39
-
06:29
-
05:47
-
05:27
-
04:51
-
04:38
-
04:18
-
04:02
-
03:34
-
03:13
-
02:48
-
02:26
-
01:55
-
01:34
-
01:30
-
00:53
-
00:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам