Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» постарается наказать «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».



«Конечно, матч будет сложным, как и со всеми крупными командами. У „Манчестер Юнайтед“ есть невероятные футболисты. Постараемся навязать свою игру, контролировать соперника и наказать. В „Манчестер Юнайтед“ знают, что мы едем на „Олд Траффорд“, чтобы одержать победу. Мы знаем об их качестве и не можем этого отрицать. У соперника исключительный состав, это известный факт, но мы готовы к этому», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Матч 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 12 декабря. Начало встречи – в 20:30 мск.