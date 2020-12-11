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Гвардиола: после побед тебя называют гением, а после поражений – увольняют

Гвардиола: после побед тебя называют гением, а после поражений – увольняют
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» высказался о непростой ситуации, в которой оказался главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер.

«Современные тренеры получают большую зарплату в том числе из-за таких ситуаций. Я не должен поддерживать его, потому что он достаточно силён. Сульшер знает, как сложно проходить через такое. После побед тебя называют гением, а после поражений – увольняют», – приводит слова испанского специалиста BBC.

8 декабря «Манчестер Юнайтед» проиграл на выезде «РБ Лейпциг» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

В турнирной таблице АПЛ манкунианцы занимают шестое место, набрав 19 очков в 10 матчах. «Горожане» (18) — на седьмом месте.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 12 декабря. Начало – в 20:30 мск.

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