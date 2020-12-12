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Главный тренер «РБ Лейпциг» выбрал предпочтительных соперников в Лиге чемпионов по гимну

Главный тренер «РБ Лейпциг» выбрал предпочтительных соперников в Лиге чемпионов по гимну
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман рассказал, с какими командами хотел бы встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021.

«Всегда слушаю гимны следующих соперников. У „Реала“ и „Ювентуса“ действительно хорошие гимны. Хотел бы сыграть с этими командами, но посмотрим, как сложится. Даже могу исполнить их гимны, хоть и не на идеальном испанском или итальянском», — приводит слова Нагельсмана Marca.

Напомним, жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 состоится 14 декабря. «РБ Лейпциг» набрал 12 очков и занял 2-е место в группе Н. Соперниками команды Юлиана Нагельсмана по группе Н были «Пари Сен-Жермен» (12), «Манчестер Юнайтед» (9) и «Истанбул Башакшехир» (3).

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