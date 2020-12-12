«Ты автоматически думаешь о худшем». Футболистка «Арсенала» рассказала о борьбе с раком

Футболистка «Арсенала» и сборной Шотландии Дженнифер Битти рассказала о борьбе с раком груди.



«Всё было как в тумане. Ты автоматически думаешь о худшем. Спросила: „Я умру?“. Этот вопрос первым пришёл на ум. Благодарна „Арсеналу“, что разрешили клубному врачу приходить ко мне и проводить консультации, потому что я понятия не имела, что делать.



Футболистки были просто невероятными — поддержали меня. Мне кажется, в такие моменты понимаешь, почему занимаешься этим видом спорта. Как будто я стала частью семьи вдали от родных. Не знаю, что бы делала без них. Это касается и футболисток, и сотрудников клуба. Поддержка, которую получила в „Арсенале“, мне помогла», — приводит слова Битти официальный сайт «Арсенала».