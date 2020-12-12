Аршавин: такой Кокорин — не потеря. «Спартак» больше зависит от Ларссона и Понсе

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал отсутствие форварда Александра Кокорина в составе «Спартака» на матч с «Сочи» (0:1).



«Сказывается ли отсутствие Кокорина? Да нет, такой Кокорин — не потеря. «Спартак» больше зависит от Ларссона, Понсе и Крала», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.

«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» (35) — на втором месте.