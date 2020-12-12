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«Сочи» обыграл «Спартак» благодаря голу Кристиана Нобоа

«Сочи» обыграл «Спартак» благодаря голу Кристиана Нобоа
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.

«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» (35) — на втором месте. В заключительном туре РПЛ 2020 года 16 декабря сочинцы примут московское «Динамо». Начало — в 18:00 мск. Красно-белые в этот же день на выезде встретятся с «Зенитом». Начало — в 20:00 мск.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
12 декабря 2020, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Нобоа – 57'
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