Тренер «Сочи»: узнал, что Джанаев подошёл пожать руку Тедеско, но тот нецензурно выражался

Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ.

«Рады, что обыграли команду, которая идёт в лидерах чемпионата. Игра была тяжёлая, довольны победой. Много было поставлено на кон, чтобы выиграть, и мы очень рады. Из разговора узнал, что Сослан подошёл пожать руку главному тренеру «Спартака» и сказать «спасибо за игру», но тот выражался в нецензурной форме. Непонятно почему. Он повёл себя неадекватно. Толком ещё не разобрался, что было.



Ребята выполнили план на игру. Мы создали достаточное количество голевых моментов, забили и дальше играли по счёту», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.