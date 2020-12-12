Тренер «Сочи»: узнал, что Джанаев подошёл пожать руку Тедеско, но тот нецензурно выражался
Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ.
«Рады, что обыграли команду, которая идёт в лидерах чемпионата. Игра была тяжёлая, довольны победой. Много было поставлено на кон, чтобы выиграть, и мы очень рады. Из разговора узнал, что Сослан подошёл пожать руку главному тренеру «Спартака» и сказать «спасибо за игру», но тот выражался в нецензурной форме. Непонятно почему. Он повёл себя неадекватно. Толком ещё не разобрался, что было.
Ребята выполнили план на игру. Мы создали достаточное количество голевых моментов, забили и дальше играли по счёту», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
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