Юрист рассказал, что грозит игроку «Сочи» за конфликт с тренером «Спартака»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что грозит игроку «Сочи» за конфликт с тренером «Спартака» Андреасом Хинкелем.

«За это не может быть назначено техническое поражение. Это действия отдельного игрока, которые могут быть рассмотрены. За это есть санкции. Всё должно быть зафиксировано в протоколе судьи. Но это действия игрока, а не клуба, поэтому здесь речь может идти только об индивидуальном наказании. Это статья 94 пункт 3.1 — дисквалификация до 4 матчей», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 58-й минуте. Антон Заболотный сделал передачу к штрафной, Кристиан Нобоа продвинулся вперёд и технично уложил мяч в дальний угол ворот. Александр Максименко до мяча не дотянулся.