«Севилья» благодаря автоголу обыграла «Хетафе»

В матче 13-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 81-й минуте встречи забил в собственные ворота защитник «Хетафе» Хавьер Эчеита.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Гильермо Конехеро Санчес.

«Севилья» набрала 19 очков в 11 матчах и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (13) занимает 15-е место.