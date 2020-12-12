«Севилья» благодаря автоголу обыграла «Хетафе»
В матче 13-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 81-й минуте встречи забил в собственные ворота защитник «Хетафе» Хавьер Эчеита.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. Ассистенты — Рауль Кабаньеро Мартинес и Мигель Мартинес Мунуэра. Резервный арбитр — Гильермо Конехеро Санчес.
«Севилья» набрала 19 очков в 11 матчах и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (13) занимает 15-е место.
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