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В РПЛ отреагировали на конфликт тренера «Спартака» и игрока «Сочи»

В РПЛ отреагировали на конфликт тренера «Спартака» и игрока «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на конфликт, который возник после матча 18-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:0).

«После окончания матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарём хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС», — передаёт сообщение пресс-службы лиги корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Стало известно, что тренер вратарей «Сочи» сказал Тедеско в перерыве матча со «Спартаком»
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