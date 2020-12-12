В РПЛ отреагировали на конфликт тренера «Спартака» и игрока «Сочи»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на конфликт, который возник после матча 18-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:0).
«После окончания матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарём хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС», — передаёт сообщение пресс-службы лиги корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 12 декабря 2020
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