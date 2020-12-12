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«Сколько денег?!» Появилось видео конфликта Тедеско и Джанаева

«Сколько денег?!» Появилось видео конфликта Тедеско и Джанаева
Футбол / РПЛ 0

В распоряжении «Чемпионата» оказалось видео конфликта главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и вратаря «Сочи» Сослана Джанаева после матча 18-го тура РПЛ.

В подтрибунном помещении тренер «Спартака» высказал Джанаеву за симуляцию и затяжку времени, после чего спросил у Джанаева на русском: «Сколько денег?!» На что Джанаев ответил: «Ты что рассказываешь?»

Как рассказали «Чемпионату» очевидцы из «Сочи», именно после этих слов Тедеско начался конфликт, так как штаб «Спартака» тоже начал предъявлять претензии Джанаеву. При этом, по уточнению очевидцев, драки не было, а была обычная толкучка.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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