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В РФС отреагировали на конфликт Тедеско с тренером «Сочи» Бородиным

В РФС отреагировали на конфликт Тедеско с тренером «Сочи» Бородиным
Футбол / РПЛ 0

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин отреагировал на конфликт главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы находимся на связи как с ФК «Спартак», так и с ФК «Сочи». Ситуация требует детального рассмотрения и тщательного анализа всех фактов. После изучения всех материалов примем решение о дальнейших действиях в случае их необходимости», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, после матча Тедеско рассказал о конфликте. «В перерыве мне сказали, что это наша страна и я могу уехать», — сообщил специалист.

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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