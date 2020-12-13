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«Сочи» — «Спартак». Видеообзор скандального матча

«Сочи» — «Спартак». Видеообзор скандального матча
Футбол / РПЛ 0

«Сочи» принимал «Спартак» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 58-й минуте забил Кристиан Нобоа.

Видеообзор матча «Сочи» — «Спартак».

После матча между представителями «Сочи» и «Спартака» возник конфликт. В подтрибунном помещении тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал вратарю «Сочи» Сослану Джанаеву претензии за симуляцию и затяжку времени, после чего спросил у Джанаева на русском: «Сколько денег?!». На что Джанаев ответил: «Ты что рассказываешь?». Также «Чемпионат» сообщал, что в перерыве матча «Сочи» — «Спартак» (1:0) у главного тренера москвичей Доменико Тедеско возник конфликт с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным. После матча Тедеско рассказал о конфликте. «В перерыве мне сказали, что это наша страна и я могу уехать», — сообщил специалист.

«Сочи» набрал 30 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата. «Спартак» (35) — на втором месте.

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