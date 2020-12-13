Дом обладателя «Золотого мяча» Паоло Росси ограбили во время его похорон

Дом чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии и обладателя «Золотого мяча» Паоло Росси, скончавшегося 9 декабря на 65-м году жизни, ограбили во время его похорон, сообщает Football Italia.

Воры украли личные вещи, в том числе часы бывшего футболиста. По информации Ansa, жена Росси обнаружила пропажу после того, как вернулась с похорон. Полиция ведёт расследование.

На похороны Росси пришли тысячи итальянцев. Гроб с телом сначала находился на стадионе «Ромео Менти» в Виченце, а затем был доставлен в собор Дуомо ди Виченца.

Итальянский футболист входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer. Всего за сборную Италии Росси провёл 48 матчей и забил 20 голов. Также он выступал за «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». В составе «Ювентуса» Росси дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок Кубков и Кубок европейских чемпионов.