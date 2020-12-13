Леон Горецка получил травму в матче с «Унионом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик сообщил, что полузащитник Леон Горецка получил повреждение в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским «Унионом» (1:1).



«Во время ускорения Леон почувствовал боль. Пока не знаем, что именно произошло. Мы проведём ещё несколько медицинских тестов в Мюнхене. Надеемся, что травма несерьёзная», — приводит слова Флика официальный сайт мюнхенской «Баварии».



В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за немецкий клуб, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Мюнхенская «Бавария» набрала 24 очка в 11 матчах и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Берлинский «Унион» (17) — на шестом месте.