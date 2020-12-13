Ван Гал: не думаю, что ван де Бек сделал правильный выбор, перейдя в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал выразил мнение, что переход полузащитника Донни ван де Бека в стан манкунианцев был не лучшим решением.



«Надеюсь, его время придёт, но не думаю, что Донни сделал правильный выбор. Сразу это сказал. Если в команде есть Поль Погба и Бруну Фернандеш, где должен быть ван де Бек? У него нет качеств Погба и Фернандеша. Сейчас даже Погба не часто выходит в стартовом составе. Где ван де Бек должен играть в таком случае?



Думаю, это можно было предугадать. Было множество команд, в которых Донни мог бы проявить себя. Талантливый игрок, он способен заиграть на высшем уровне», — приводит слова ван Гала Football Oranje со ссылкой на Ziggo Sport.

Ван де Бек: тренировки — это хорошо, но хотелось бы играть