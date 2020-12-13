Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Зинченко может перейти в «Вулверхэмптон» в зимнее трансферное окно

Александр Зинченко может перейти в «Вулверхэмптон» в зимнее трансферное окно
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко может перейти в «Вулверхэмптон», сообщает Daily Star.

По информации источника, «Вулверхэмптон» готов возобновить интерес к 23-летнему украинскому футболисту в январе. Напомним, летом «волки» уже пытались осуществить трансфер Зинченко, однако переговоры между сторонами не увенчались успехом. Полузащитник может согласиться на трансфер из-за недостатка игрового времени в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 5 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020