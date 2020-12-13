Александр Зинченко может перейти в «Вулверхэмптон» в зимнее трансферное окно
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко может перейти в «Вулверхэмптон», сообщает Daily Star.
По информации источника, «Вулверхэмптон» готов возобновить интерес к 23-летнему украинскому футболисту в январе. Напомним, летом «волки» уже пытались осуществить трансфер Зинченко, однако переговоры между сторонами не увенчались успехом. Полузащитник может согласиться на трансфер из-за недостатка игрового времени в «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 5 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Действующее соглашение украинского футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2024 года. Напомним, Зинченко перешёл в стан «горожан» в 2016 году из «Уфы».
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