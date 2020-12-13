«Это смешно». Лэмпард считает, что «Челси» ещё рано бороться за титул АПЛ

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что его команде ещё рано бороться за титул английской Премьер-лиги.
«Сезон длинный. Если люди считают, что мы достойны титула в этом году, потому что имеем лучший состав, то это смешно. Прежде чем говорить о составах, нужно посмотреть на команды, которые выиграли трофеи за последние четыре года. В этих клубах много нападающих и вингеров, которые забивают по 30–40 мячей за сезон, и полузащитников, у которых уже есть несколько титулов. У нас есть несколько таких игроков, но в целом „Челси“ — молодая команда. Мы пока далеки от конкурентов.
Через два-три года, если всё ещё буду в клубе и на нашем счету будет пара титулов, вы спросите, претендуем ли мы на победу, и я отвечу «да», но сейчас люди просто хотят что-то пообсуждать", — цитирует Лэмпарда Goal со ссылкой на BT Sport.
- 13 декабря 2020
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