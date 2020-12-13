Сейв Пикфорда и результативная ошибка Менди в видеообзоре матча «Эвертон» — «Челси»

В заключительно матче субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле встречались «Эвертон» и «Челси». Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 22-й минуте матча. Вратарь гостей Эдуард Менди при попытке сыграть на выходе в пределах своей штрафной нарушил правила. К точке подошёл исландский полузащитник «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон и уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.
Видеообзор матча «Эвертон» — «Челси».
Подопечные Карло Анчелотти набрали 20 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (22) — на третьем месте. В следующем туре АПЛ «Челси» встретится с «Вулверхэмптоном», а «Эвертон» проведёт матч с «Лестером».
- 13 декабря 2020
-
04:17
-
03:56
-
02:59
-
02:28
-
02:05
-
01:48
-
01:38
-
01:13
-
00:58
-
00:54
-
00:51
-
00:50
-
00:44
-
00:29
-
00:27
-
00:18
-
00:18
-
00:13
-
00:11
-
00:11
-
00:05
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:41
-
23:32
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:54
-
22:46
-
22:38
-
22:35
-
22:30