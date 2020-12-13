Сейв Пикфорда и результативная ошибка Менди в видеообзоре матча «Эвертон» — «Челси»

В заключительно матче субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле встречались «Эвертон» и «Челси». Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 22-й минуте матча. Вратарь гостей Эдуард Менди при попытке сыграть на выходе в пределах своей штрафной нарушил правила. К точке подошёл исландский полузащитник «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон и уверенным ударом с точки развёл мяч и голкипера по разным углам ворот.

Видеообзор матча «Эвертон» — «Челси».

Подопечные Карло Анчелотти набрали 20 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (22) — на третьем месте. В следующем туре АПЛ «Челси» встретится с «Вулверхэмптоном», а «Эвертон» проведёт матч с «Лестером».