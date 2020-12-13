Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Венгер: следует объяснить Погба, что, независимо от планов, его работа — играть за «МЮ»

Венгер: следует объяснить Погба, что, независимо от планов, его работа — играть за «МЮ»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как «Манчестер Юнайтед» следует действовать в ситуации с полузащитником Полем Погба. Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что Погба не намерен продлевать контракт с манкунианцами.

«Думаю, следует объяснить игроку, что, независимо от планов, его работа — играть за нынешнюю команду. Лучший способ подготовиться к будущему — хорошо сыграть в настоящем. Это в его же интересах. Когда увидел Погба в матче с „РБ Лейпциг“, пожалел, что он не вышел в стартовом составе, потому что Поль оказал огромное влияние на команду», — приводит слова Венгера ESPN.

Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.

Сульшер — о матче с «Сити»: доволен вкладом Погба в игру
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020