Венгер: следует объяснить Погба, что, независимо от планов, его работа — играть за «МЮ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как «Манчестер Юнайтед» следует действовать в ситуации с полузащитником Полем Погба. Ранее агент футболиста Мино Райола сообщил, что Погба не намерен продлевать контракт с манкунианцами.



«Думаю, следует объяснить игроку, что, независимо от планов, его работа — играть за нынешнюю команду. Лучший способ подготовиться к будущему — хорошо сыграть в настоящем. Это в его же интересах. Когда увидел Погба в матче с „РБ Лейпциг“, пожалел, что он не вышел в стартовом составе, потому что Поль оказал огромное влияние на команду», — приводит слова Венгера ESPN.



Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.

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