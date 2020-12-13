Арбитр Кукуляк допустил ошибку, не удалив голкипера Бабурина в матче «Ростов» — «Уфа»

11 декабря состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, где были рассмотрены обращения футбольных клубов ЦСКА (матч с «Химками») и «Уфа» (матч с «Ростовом») на качество судейства.

«ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизоде с засчитанным голом в ворота ЦСКА на 47-й минуте матча. Судья правильно засчитал гол в ворота ЦСКА. Между нападающим и защитником произошёл допустимый контакт, в том числе вызванный действиями защитника, остановившегося, чтобы сыграть в мяч.

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Ростова» Матиасу Норманну на 65-й минуте матча и неудалением футболиста «Ростова» Егора Бабурина на 73-й минуте. Судья правильно не вынес второе предупреждение Норманну. В единоборстве игрок не использует локоть в безрассудной манере, контакт происходит с его телом. При этом футболист «Ростова» выпрыгивает вверх и движение его рук характерно для футболиста, стремящегося сыграть в мяч головой.

Судья ошибочно не удалил Бабурина. Вратарь «Ростова» лишил соперника явной возможности забить гол. При рассмотрении этого эпизода члены комиссии учли нахождение нападающего в фазе прыжка, что требует значительно меньшего усилия для остановки его продвижения к воротам задержкой за футболку", — говорится в сообщении комиссии.