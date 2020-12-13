Сергей Семак вошёл в топ-5 по количеству побед у руля «Зенита», обогнав Дика Адвоката

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошёл в топ-5 по количеству побед в качестве наставника команды. Успех в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1) стал у специалиста 69-м на посту главного тренера, сообщает сайт «История „Зенита“».

По этому показателю Семак опередил Дика Адвоката (68). При этом и по проценту набранных в чемпионате страны очков (76,5 %), и по проценту побед (67 %) наставник остаётся рекордсменом среди тренеров «Зенита».

Список первой четвёрки тренеров с наибольшим количеством побед с петербургским клубом выглядит следующим образом: Павел Садырин (125), Юрий Морозов (121), Лучано Спалетти (105), Властимил Петржела (73).

В тройку лидеров РПЛ сезона-2020/2021 входят петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).