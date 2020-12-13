Гари Невилл: за последние годы руководство «МЮ» ничего не сделало для победы в АПЛ

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о возможном чемпионстве манкунианцев.
«Чтобы тренер смог выиграть трофей с командой, вы должны дать ему тех футболистов, которые действительно смогут помочь команде в этом стремлении. Сульшеру нужен был ещё один центральный защитник и ещё один вингер.
В матче с «Манчестер Сити» Поль Погба действовал на левом фланге, а Мэйсон Гринвуд – на правом. Они всё ещё пытаются что-то выдумать, чтобы закрыть проблемные зоны. У «МЮ» есть шесть полузащитников, и они постоянно пытаются втиснуть их в состав.
Я не думаю, что за последние пять или шесть лет руководство клуба предоставило тренерам состав для победы в АПЛ. А это их совместная работа. Руководство и тренеры делят вину за то, что «Манчестер Юнайтед» не добивается успеха. Но Уле-Гуннар Сульшер действительно приблизился к цели даже с этим составом», – цитирует Невилла Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
- 13 декабря 2020
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