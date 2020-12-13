«Рубин» обыграл «Тамбов» в выездном матче чемпионата России
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с казанским «Рубином». Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершился победой гостей со счётом 1:0.
На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Рубина» Илья Самошников. Результативную передачу отдал полузащитник казанской команды Дарко Йевтич. Таким образом, «Тамбов» продлил безвыигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей.
Казанский «Рубин» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Тамбов» (12) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является набравший 38 очков в 18 матчах санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят «Спартак» (35) и ЦСКА (33).
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