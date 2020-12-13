Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» обыграл «Тамбов» в выездном матче чемпионата России

«Рубин» обыграл «Тамбов» в выездном матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с казанским «Рубином». Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершился победой гостей со счётом 1:0.

На 20-й минуте встречи единственный гол забил защитник «Рубина» Илья Самошников. Результативную передачу отдал полузащитник казанской команды Дарко Йевтич. Таким образом, «Тамбов» продлил безвыигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 7 матчей.

Казанский «Рубин» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Тамбов» (12) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является набравший 38 очков в 18 матчах санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят «Спартак» (35) и ЦСКА (33).

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
13 декабря 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Самошников – 20'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020