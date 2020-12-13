«Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Ростова» на матч 18-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Ненахов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Бериша, Силва, Харин, Ильин.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Семёнов, Адамов, Кармаев, Иванов, Кадыров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, Кадыров.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Ерёменко, Тугарев, Норманн, Гигович, Полоз.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Козлов, Поярков, Павловец, Сухомлинов, Алмквист, Обухов, Сохиев.
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