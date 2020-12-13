Поражение «Локомотива» в матче с «Краснодаром» стало крупнейшим в истории клуба в РПЛ

«Локомотив» потерпел крупнейшее поражение в своей истории в чемпионатах России. В матче 18-го тура РПЛ москвичи проиграли «Краснодару» со счётом 0:5.
Ранее антирекорд «Локомотива» был зафиксирован в ноябре 2015 года. Тогда «Кубань» обыграла «Локомотив» со счётом 6:2.
В то же время «Локомотив» повторил крупнейшее поражение во всех турнирах. В 1995 году «железнодорожники» проиграли «Баварии» со счётом 0:5.
Примечательно, что «Локомотив» уже во второй раз в текущем сезоне пропустил пять мячей. Ранее «Локо» проиграл в матче 14-го тура с «Динамо» со счётом 1:5.
«Краснодар» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» (28) — на 7-м месте. В тройку лидеров турнира входят санкт-петербургский «Зенит» (38), а также московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).
- 13 декабря 2020
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