Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Урала» в матче с ЦСКА назначен верно

Известный российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший во втором тайме матча 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:2). После того как мяч попал в руку одному из футболистов «Урала», арбитр назначил пенальти. С 11-метровой отметки забил Никола Влашич.

«Одиннадцатиметровый в ворота „Урала“ на 57-й минуте назначен верно. Рука у футболиста гостей находилась в неестественном положении, поэтому VAR правильно вмешался и в итоге был назначен пенальти в пользу ЦСКА», — сказал Федотов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

ЦСКА набрал 34 очка в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (20) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят также санкт-петербургский «Зенит» (38) и московский «Спартак» (35).