Виктор Гончаренко: у ЦСКА сквозит неуверенность

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча закончилась со счётом 2:2. При этом москвичи пропустили второй мяч уже в компенсированное время.

«В нашем случае сквозит неуверенность у команды. Вроде повели, соперник остался в меньшинстве. К сожалению, нервозно действовали в защите, атаковали не так, как хотелось бы.

Марадишвили? Раз не было в заявке, значит, были причины», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА набрал 34 очка в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (20) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят также санкт-петербургский «Зенит» (38) и московский «Спартак» (35).