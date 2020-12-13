Виктор Гончаренко: у ЦСКА сквозит неуверенность
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча закончилась со счётом 2:2. При этом москвичи пропустили второй мяч уже в компенсированное время.
«В нашем случае сквозит неуверенность у команды. Вроде повели, соперник остался в меньшинстве. К сожалению, нервозно действовали в защите, атаковали не так, как хотелось бы.
Марадишвили? Раз не было в заявке, значит, были причины», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА набрал 34 очка в 18 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Екатеринбургский «Урал» (20) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят также санкт-петербургский «Зенит» (38) и московский «Спартак» (35).
ЦСКА упустил победу в концовке матча с «Уралом»
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