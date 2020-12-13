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«Ювентус» обыграл «Дженоа» благодаря двум голам Роналду с пенальти

«Ювентус» обыграл «Дженоа» благодаря двум голам Роналду с пенальти
Футбол / Италия 0

В матче 11-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» обыграл «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Ювентус» открыл счёт во втором тайме — забил нападающий Пауло Дибала, откликнувшийся на передачу хавбека Уэстона Маккенни. Спустя четыре минуты счёт сравнял полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро, ему ассистировал Лука Пеллегрини. На 78-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду реализовал первый пенальти, на 88-й минуте — второй.

Экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов появился на поле на 73-й минуте.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Ассистенты — Сержио Рангетти и Алессандро Ло Чичеро. Резервный арбитр — Юан Лука Сакки.

«Ювентус» набрал 23 очка и поднялся на четвёртое место в таблице Серии А. «Дженоа» (6) располагается на 19-м месте.

Италия - Серия А. 11-й тур
13 декабря 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 3
Ювентус
Турин
0:1 Дибала – 57'   1:1 Стураро – 61'   1:2 Роналду – 78' (пен)   1:3 Роналду – 89' (пен)
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