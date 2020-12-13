Наумов: по-моему, Николич не понимает, куда он попал и кто он такой

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал главного тренера команды Марко Николича после проигрыша в матче с «Краснодаром» (0:5).



«Выводы по игре с «Краснодаром»? Их надо было делать давно. «Локомотив», к сожалению, превращается в середняка, вышли вообще никакие — как футболисты, так и команда. Это вина тренерского штаба и клубного руководства. Я это предсказывал и говорил, что ничего хорошего ждать не приходится, и мы будем как манну небесную и сказку вспоминать второе место при Сёмине. А дальше будет только хуже.

Если руководство «РЖД» не примет мер сейчас, за зимний период, то по итогам года мы будем видеть «Локомотив» в зоне вылета. И посмотрите, какие интервью даёт Николич. По-моему, он вообще не понимает, куда он попал и кто он такой. Он говорит о том, что у нас статистика была одинаковая с «Краснодаром», хотя проиграл 0:5. Это как в анекдоте: «Проиграли 0:5, но обещаем болельщикам, что сыграем ещё лучше». Так и Николич. Это просто катастрофа.

Считаю, эти вопросы в ближайшее время руководство «РЖД» должно начать решать. Люди там разумные — должны понимать, что этот руководитель Кикнадзе не справляется с работой. Не каждая кухарка может управлять государством, и не каждый журналист может управлять футбольным клубом. Это я не в обиду журналистам говорю. Сейчас виден полный провал руководства. И ведь этот руководитель приглашал тренера, и все кадровые перестановки тоже на нём.

Конечно, нужно нести за это ответственность — 1:5 от «Динамо», 1:3 от «Зальцбурга», 0:5 от «Краснодара». Сейчас ещё «Химкам» ляжем — тогда вообще будет финиш. Главное, что меня убивает — в тренерском штабе не считают, что происходит нечто страшное. Развалили всё — и всё нормально. Но если так дальше тянуть — годы потребуются, чтобы всё это исправить.

Газизов в «Локо»? Когда он только переходил в «Спартак», я сразу говорил, что он долго не проработает. Быть руководителем «Уфы» и «Спартака» — это разные вещи. В Башкортостане он сам решал все вопросы, а в Москве ему требовалось куча согласований, куча контактов с другими руководителями внутри клуба. Соответственно, есть очень много тонкостей, о который Газизов просто не знал и не знает. По аналогии с этим опасаюсь, что он не сможет поправить положение дел в «Локомотиве», хотя он, конечно, хороший руководитель. Но он никогда не был в той обстановке, в которой существуют наши большие клубы, — тут нужен другой опыт", — цитирует Наумова «Матч ТВ».