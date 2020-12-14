«Лестер» разгромил «Брайтон» и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ
Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч закончился победой хозяев со счётом — 3:0.
Счёт был открыт на 27-й минуте встречи — с передачи Джейми Варди отличился Джеймс Мэддисон.
На 41-й минуте хозяева увеличили собственное преимущество. Теперь уже сам Джейми Варди поразил ворота «Брайтона». Ассистировал ему защитник Джеймс Джастин.
Видео очередного гола Джейми Варди
А уже через три минуты хозяева установили окончательный счёт матча — дубль на счету Джеймса Мэддисона.
Подопечные Брендана Роджерса после 12 матчей набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.
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