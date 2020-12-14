«Лестер» разгромил «Брайтон» и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч закончился победой хозяев со счётом — 3:0.



Счёт был открыт на 27-й минуте встречи — с передачи Джейми Варди отличился Джеймс Мэддисон.

Видео первого гола в матче

На 41-й минуте хозяева увеличили собственное преимущество. Теперь уже сам Джейми Варди поразил ворота «Брайтона». Ассистировал ему защитник Джеймс Джастин.

Видео очередного гола Джейми Варди

А уже через три минуты хозяева установили окончательный счёт матча — дубль на счету Джеймса Мэддисона.

Видео второго гола Мэддисона

Подопечные Брендана Роджерса после 12 матчей набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.