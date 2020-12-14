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«Лестер» разгромил «Брайтон» и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ

«Лестер» разгромил «Брайтон» и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился матч 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч закончился победой хозяев со счётом — 3:0.

Счёт был открыт на 27-й минуте встречи — с передачи Джейми Варди отличился Джеймс Мэддисон.

Видео первого гола в матче

На 41-й минуте хозяева увеличили собственное преимущество. Теперь уже сам Джейми Варди поразил ворота «Брайтона». Ассистировал ему защитник Джеймс Джастин.

Видео очередного гола Джейми Варди

А уже через три минуты хозяева установили окончательный счёт матча — дубль на счету Джеймса Мэддисона.

Видео второго гола Мэддисона

Подопечные Брендана Роджерса после 12 матчей набрали 24 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (10) — на 16-м месте.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
13 декабря 2020, воскресенье. 22:15 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
3 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Мэддисон – 27'   2:0 Варди – 41'   3:0 Мэддисон – 44'
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