Моуринью – об ошибке Льориса: я никогда не стану критиковать лучшего вратаря АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на допущенную результативную ошибку 33-летнего французского вратаря «шпор» Уго Льориса в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).
«Мой вратарь — лучший в Премьер-лиге, поэтому я никогда не стану критиковать лучшего голкипера в Англии.
Если я должен кого-то винить, то только себя или команду в целом. У некоторых парней философия «они проиграли», «мы сыграли вничью», при этом «я выиграл», но не «мы». Мы должны винить себя в том, что не смогли довести до конца то, что к чему шли в первом тайме. В последнем отрезке игры была видна очень хорошая реакция, но затем вратарь «Пэлас» сделал пару потрясающих сейвов», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Видео ошибки Льориса в матче с «Кристал Пэлас» доступно на «Чемпионате».
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