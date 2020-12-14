Моуринью – об ошибке Льориса: я никогда не стану критиковать лучшего вратаря АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на допущенную результативную ошибку 33-летнего французского вратаря «шпор» Уго Льориса в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1).



«Мой вратарь — лучший в Премьер-лиге, поэтому я никогда не стану критиковать лучшего голкипера в Англии.



Если я должен кого-то винить, то только себя или команду в целом. У некоторых парней философия «они проиграли», «мы сыграли вничью», при этом «я выиграл», но не «мы». Мы должны винить себя в том, что не смогли довести до конца то, что к чему шли в первом тайме. В последнем отрезке игры была видна очень хорошая реакция, но затем вратарь «Пэлас» сделал пару потрясающих сейвов», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Видео ошибки Льориса в матче с «Кристал Пэлас» доступно на «Чемпионате».