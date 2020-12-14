Президент «Урала» Иванов не прилетел на матч с ЦСКА из-за подозрения на коронавирус

У президента «Урала» Григория Иванова подозрение на коронавирус. Об этом «Чемпионату» сообщили три источника, не связанные друг с другом.
«Григорий Викторович не полетел на матч с ЦСКА из-за коронавируса», – сказал «Чемпионату» собеседник, знакомый с ситуацией.
Другой собеседник «Чемпионата» отметил, что Иванов регулярно проходил тесты на коронавирус вместе с командой, и все они давали отрицательный результат. Однако за несколько дней до матча у него поднялась температура. Также президент «Урала» почувствовал лёгкое недомогание, поэтому решил не лететь с командой в Москву, опасаясь передать вирус игрокам и официальным лицам матча.
Напомним, что в гостевом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» смог добиться ничьей с московским ЦСКА (2:2).
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