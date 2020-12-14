Пиоли: соглашусь ли на 4-е место «Милана»? Я соглашусь только подписать новый контракт!

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги домашней встречи 11-го тура чемпионата Италии с «Пармой», в которой его подопечные смогли спасти ничью в компенсированное время – 2:2.

«Впервые за долгое время готов сказать, что у «Милана» не было правильных подходов, мы были немного вялыми. «Парма» очень хорошо играла на контратаках, тем не менее, мы могли сравнять счёт раньше, «Милан» — это команда с сердцем и желанием. Всё в порядке.

Понятно, что мы хотели победить, и у нас были шансы на это. «Парма» реализовала оба своих шанса.

Златан? Конечно, с ним и без него — мы имеем разные характеристики, так как Ибрагимович дает нам больше присутствия в штрафной, но вместо этого мы больше атаковали численно с игроками, которые более сосредоточены на движении.

Соглашусь ли на 4-е место «Милана» в конце сезона? Единственное, на что я соглашусь, то это новый контракт! Конечно, «Милан давно не выступал в Лиге чемпионов, но команда амбициозна и доказала, что может бороться со всеми, поэтому мы просто должны продолжать в том же духе», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан» продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне в Серии А до 11 матчей. Напомним, что подопечные Стефано Пиоли набрали 27 очков и остались на первом месте в турнирной таблице. «Парма» набрала 11 очков и поднялась на 14-е место.