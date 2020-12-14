«Вышло некрасиво». Игнашевич прокомментировал своё удаление в матче с «Велесом»

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал своё удаление в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги со столичным «Велесом» (0:1).

«Что не понравилось в игре с «Велесом»? Мы лишились сразу двух лидеров — Лебеденко и Рязанцева. Вообще, прошлая часть сезона показала, что, как только нет Рязанцева, у нас пропадает мысль в полузащите: и в плане атаки, и в плане обороны. Лебеденко очень много даёт нам впереди. Даже несмотря на то, что сейчас он не обладает какими-то сильными скоростными качествами, Игорь знает, когда надо получить «в недодачу», а когда надо получить за спину. Более того, и Рязанцев, и Лебеденко очень много говорят на футбольном поле, что тоже очень важно. И как только их нет на тренировке или в игре, это ощутимо. Мы знали, что во встрече с «Велесом» будет такая проблема, но справиться с ней в ходе матча так и не смогли.

Понимал ли, что будет удаление? Это был очень эмоциональный момент, поскольку мяч с лавки «Велеса» на последних минутах выбросили на поле, а там была наша атака, и я понимал, что судья сейчас, скорее всего, остановит игру, хотя мы шли вперёд вдевятером. Очень было некрасиво, меня возмутила ситуация, и ноги сами побежали на футбольное поле. Я хотел просто вернуть мяч на лавку, но получилось так, что попал в одного из тренеров «Велеса». В итоге вышло некрасиво, конечно", — цитирует Игнашевича пресс-служба клуба.