Игнашевич в матче с «Велесом» выбежал на поле и получил красную карточку
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич был удалён в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги со столичным «Велесом» (0:1).
В добавленное время матча специалист выбежал на поле. Судя по всему, Игнашевич хотел выбить с поля второй мяч. Тренер досматривал матч из подтрибунных помещений.
Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.
На 49-й минуте встречи был удалён защитник «Торпедо» Дмитрий Редькович. На 77-й минуте единственный гол в матче забил Диего Малания. Спустя ещё шесть минут судья показал красную карточку защитнику «Торпедо» Максиму Шоркину.
«Торпедо» в 26 матчах набрало 53 очка и занимает 4-е место в таблице ФНЛ.
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