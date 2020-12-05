Игнашевич в матче с «Велесом» выбежал на поле и получил красную карточку

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич был удалён в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги со столичным «Велесом» (0:1).

В добавленное время матча специалист выбежал на поле. Судя по всему, Игнашевич хотел выбить с поля второй мяч. Тренер досматривал матч из подтрибунных помещений.

Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

На 49-й минуте встречи был удалён защитник «Торпедо» Дмитрий Редькович. На 77-й минуте единственный гол в матче забил Диего Малания. Спустя ещё шесть минут судья показал красную карточку защитнику «Торпедо» Максиму Шоркину.

«Торпедо» в 26 матчах набрало 53 очка и занимает 4-е место в таблице ФНЛ.