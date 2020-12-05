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Игнашевич в матче с «Велесом» выбежал на поле и получил красную карточку

Игнашевич в матче с «Велесом» выбежал на поле и получил красную карточку
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич был удалён в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги со столичным «Велесом» (0:1).

В добавленное время матча специалист выбежал на поле. Судя по всему, Игнашевич хотел выбить с поля второй мяч. Тренер досматривал матч из подтрибунных помещений.

Встреча проходила на стадионе «Лужники, Спортивный городок» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

На 49-й минуте встречи был удалён защитник «Торпедо» Дмитрий Редькович. На 77-й минуте единственный гол в матче забил Диего Малания. Спустя ещё шесть минут судья показал красную карточку защитнику «Торпедо» Максиму Шоркину.

«Торпедо» в 26 матчах набрало 53 очка и занимает 4-е место в таблице ФНЛ.

ФНЛ - Первый дивизион. 26-й тур
05 декабря 2020, суббота. 16:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 1
Велес
Москва
0:1 Малания – 77' (пен)
Удаления: Редькович – 49', Шоркин – 83' / нет
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