«Ювентус» и «Интер» могут расстаться со своими звёздными форвардами ради Жоау Фелиша

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш пользуется спросом среди топ-клубов итальянской Серии А.



Как сообщает Calciomercato.it, 21-летним футболистом интересуются «Ювентус» и «Интер». Ни «бьянконери», ни «нерадзурри» не готовы удовлетворить запросы «матрасников», однако могут включить в сделку своих форвардов. Из «Ювентуса» в обратном направлении может отправиться Пауло Дибала, а из «Интера» – Лаутаро Мартинес.



Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики» за € 127,2 млн. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2026 года. В сборную Португалии Жоау вызывается с прошлого года.



В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил 5 голов (1 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

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