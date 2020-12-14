Пауло Дибала: всегда говорил, что хочу и дальше выступать за «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала заверил, что он не хотел уходить из туринского клуба, несмотря на многочисленные слухи о его будущем. Различные издания периодически утверждают, что Дибала хочет сменить клуб. Но сам аргентинец назвал подобные слухи ложью. Дибала забил первый мяч в нынешнем сезоне, отличившись в матче 11-го тура Серии А с «Дженоа» (3:1).

«Я думаю, что голы очень важны, особенно для нападающих. Они дают нам уверенность в собственных силах. Мне гол был действительно нужен.

Я уже в течение многих матчей не чувствовал себя расслабленно, когда оказывался с мячом. Я не был самим собой. И с каждым матчем становилось хуже. Я слишком много промахивался по воротам. Надеюсь, что теперь буду увереннее в себе.

У меня отличные взаимоотношения с тренером. Мы много общаемся.

Что касается моего контракта, ходило много лживых слухов. Меня расстраивает, что говорят о финансовой составляющей. Всё это настраивает болельщиков против меня, но я очень люблю «Ювентус».

Я всегда говорил, что хочу и дальше выступать за «Ювентус». Я очень предан клубу, люди это знают», — цитирует Дибалу Football Italia.