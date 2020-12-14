«Спартак» поддержал осуждённых за драки на Евро-2016 российских болельщиков

«Спартак» поддержал российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова, приговорённых к тюремному заключению по итогам расследования событий на чемпионате Европы—2016.
Напомним, Ивкин был приговорён к трём годам тюрьмы, а Косов – к 10 годам. Ранее сообщалось, что прокурор потребовал для болельщиков от 5 до 15 лет тюрьмы.
«Парни, держитесь! Фанат не преступник!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».
Суд над Ивкиным и Косовым начался 7 декабря в Буше-дю-Рон. Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся уже на протяжении двух лет. Болельщики обвиняются в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016.
- 14 декабря 2020
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