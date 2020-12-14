Два российских болельщика получили тюремные сроки во Франции за избиение англичанина
Французский суд вынес приговор российским болельщикам Михаилу Ивкину и Павлу Косову по итогам расследования событий на чемпионате Европы – 2016.
Как сообщается в телеграм-канале «РИА Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемых, Ивкин был приговорён к трём годам тюрьмы, а Косов – к 10 годам.
Ранее сообщалось, что прокурор потребовал для болельщиков от 5 до 15 лет тюрьмы.
Напомним, суд над Ивкиным и Косовым начался 7 декабря в Буше-дю-Рон. Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся уже на протяжении двух лет. Болельщики обвиняются в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016.
Прокурор потребовал от 5 до 15 лет тюрьмы для болельщиков из России, избивших англичанина
Рекомендуем вам
- 14 декабря 2020
-
16:42
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:18
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:48
-
15:34
-
15:30
-
15:26
-
14:55
-
14:49
-
14:42
-
14:39
-
14:35
-
14:21
-
14:18
-
14:03
-
13:56
-
13:49
-
13:30
-
13:24
-
13:19
-
13:17
-
13:09
-
12:53
-
12:44
-
12:20
-
12:06
-
12:05
-
12:00
-
11:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам