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Два российских болельщика получили тюремные сроки во Франции за избиение англичанина

Два российских болельщика получили тюремные сроки во Франции за избиение англичанина
Футбол 0

Французский суд вынес приговор российским болельщикам Михаилу Ивкину и Павлу Косову по итогам расследования событий на чемпионате Европы – 2016.

Как сообщается в телеграм-канале «РИА Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемых, Ивкин был приговорён к трём годам тюрьмы, а Косов – к 10 годам.

Ранее сообщалось, что прокурор потребовал для болельщиков от 5 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, суд над Ивкиным и Косовым начался 7 декабря в Буше-дю-Рон. Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму, где содержатся уже на протяжении двух лет. Болельщики обвиняются в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016.

Прокурор потребовал от 5 до 15 лет тюрьмы для болельщиков из России, избивших англичанина
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