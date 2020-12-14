Алексей Сутормин: Лига чемпионов — другой уровень по сравнению с РПЛ. За всё наказывают

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от выступления в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Тяжеловато было в Брюгге. С «Лацио» я стал играть защитника, когда счёт стал 2:1 и обороняться приходилось меньше. В Туле и с «Уралом» больше атаковали мы. А с «Брюгге» большое количество игроков соперника приходило в мою зону. Было непросто играть и перестраиваться. Ну и Лига чемпионов — совершенно другой уровень по сравнению с большинством игр нашего чемпионата.



Как бы это банально ни звучало, но цена ошибки в Лиге чемпионов невероятно высока. И очень высока цена пропущенного мяча. По первым 20 минутам игры в Брюгге у меня не складывалось впечатления, что мы можем уступить 0:3. Но когда бельгийцы забили, пошла совсем другая игра. Так что первое, что вошло в мою голову, — здесь за всё наказывают, уровень мастерства футболистов очень высок. Я наблюдал за всеми командами — может, за «Брюгге» чуть меньше, чем за другими. Так что они не удивили, а скорее подтвердили, что играют в топ-чемпионатах и по делу занимают там высокие места. Теперь стало ещё понятнее, почему «Боруссия» который год до последних туров соперничает с «Баварией», а Иммобиле забивает за сезон в «Лацио» больше 50 мячей», — приводит слова Сутормина официальный сайт «Зенита».

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