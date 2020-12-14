И. Федотов: Погребняк хватал Магнуссона, как в вольной борьбе. Стоило назначить пенальти

Известный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:2). По мнению Федотова, в одном из эпизодов в ворота «Урала» надо было назначить пенальти за фол Павла Погребняка.
«На 28-й минуте стоило назначить пенальти в ворота «Урала» — Погребняк схватил руками Магнуссона, как в вольной борьбе. Игрока ЦСКА просто завалили в штрафной площади и держали до конца, это не Магнуссон потерял равновесие. Почему не вмешался VAR в лице Карасёва, я не знаю.
Следующий эпизод — 47-я минута. Погребняку дали пас вперёд, Магнуссон вступил с ним в единоборство. Сначала правила нарушил Магнуссон. Но далее нарушил Погребняк, когда левой рукой попал по лицу игрока ЦСКА. Арбитры увидели только нарушение Погребняка. Ему показали жёлтую, но Сухой зачем-то отвернулся и пошёл её записывать. Погребняк взял мяч, показав, что хочет кинуть им в арбитра. Если бы у Погребняка не было жёлтой карточки, наверное, Сухой показал бы первую жёлтую. Можно ли здесь говорить о прямой красной? Конечно. Это зависит от дисквалификации и повед ния Погребняка. Это поведение можно назвать агрессивным и неуважительным. Он не имел права так себя вести», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 14 декабря 2020
-
22:44
-
22:40
-
22:25
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
21:42
-
21:42
-
21:26
-
21:11
-
21:02
-
20:55
-
20:49
-
20:44
-
20:32
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:10
-
19:52
-
19:50
-
19:46
-
19:35
-
19:31
-
19:23
-
19:17
-
19:06
-
19:01
-
18:54
-
18:40
-
18:34
-
18:26
-
18:12
-
18:10
-
18:00