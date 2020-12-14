И. Федотов: Погребняк хватал Магнуссона, как в вольной борьбе. Стоило назначить пенальти

Известный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:2). По мнению Федотова, в одном из эпизодов в ворота «Урала» надо было назначить пенальти за фол Павла Погребняка.

«На 28-й минуте стоило назначить пенальти в ворота «Урала» — Погребняк схватил руками Магнуссона, как в вольной борьбе. Игрока ЦСКА просто завалили в штрафной площади и держали до конца, это не Магнуссон потерял равновесие. Почему не вмешался VAR в лице Карасёва, я не знаю.

Следующий эпизод — 47-я минута. Погребняку дали пас вперёд, Магнуссон вступил с ним в единоборство. Сначала правила нарушил Магнуссон. Но далее нарушил Погребняк, когда левой рукой попал по лицу игрока ЦСКА. Арбитры увидели только нарушение Погребняка. Ему показали жёлтую, но Сухой зачем-то отвернулся и пошёл её записывать. Погребняк взял мяч, показав, что хочет кинуть им в арбитра. Если бы у Погребняка не было жёлтой карточки, наверное, Сухой показал бы первую жёлтую. Можно ли здесь говорить о прямой красной? Конечно. Это зависит от дисквалификации и повед ния Погребняка. Это поведение можно назвать агрессивным и неуважительным. Он не имел права так себя вести», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.