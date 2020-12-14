Японский хавбек «Ростова» Кэнто Хасимото обратился к болельщикам на русском языке

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото обратился к болельщикам на русском языке.



«Всем привет! Как настроение? Я получил травму. Сначала я расстроился, но сейчас у меня всё хорошо, потому что одноклубники и тренеры очень помогают мне. Я вернусь намного сильнее. Всем спасибо за поддержку. Я самурай, давай!» — сказал Хасимото на русском языке.

Видео можно посмотреть на странице «Ростова» в «Твиттере».



Напомним, Хасимото получил травму, из-за которой не сыграет в этом году. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ранее сообщил, что хавбек может вернуться на поле в марте 2021 года. Хасимото перешёл в «Ростов» из «Токио» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 5 голов.