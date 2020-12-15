Алекс Фергюсон отреагировал на смерть Жерара Улье

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отреагировал на новость о смерти экс главного тренера «Ливерпуля» Жерара Улье. Французский специалист скончался в ночь на 14 декабря в возрасте 73 лет.
«Эта новость стала шоком сегодня утром. Жерар действительно стал моим хорошим другом во время своего пребывания в «Ливерпуле». Мы остались хорошими друзьями после его ухода, и он всегда был отличным товарищем. У него были фантастические футбольные знания, которые он приобрел за свою обширную и разнообразную карьеру. Когда мы виделись на встречах УЕФА или других мероприятиях, мы часто наслаждались беседой, он всегда был отличной компанией, и мне будет его очень не хватать. Он был настоящим джентльменом. Это печальный день для футбольного мира, и я думаю о его семье в это печальное время», — приводит слова Фергюсона BBC.
В ходе своей карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год. В бытность футболистом Улье, выступавший на позиции полузащитника, защищал цвета клубов из Англии и Франции.
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