Алекс Фергюсон отреагировал на смерть Жерара Улье

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отреагировал на новость о смерти экс главного тренера «Ливерпуля» Жерара Улье. Французский специалист скончался в ночь на 14 декабря в возрасте 73 лет.

«Эта новость стала шоком сегодня утром. Жерар действительно стал моим хорошим другом во время своего пребывания в «Ливерпуле». Мы остались хорошими друзьями после его ухода, и он всегда был отличным товарищем. У него были фантастические футбольные знания, которые он приобрел за свою обширную и разнообразную карьеру. Когда мы виделись на встречах УЕФА или других мероприятиях, мы часто наслаждались беседой, он всегда был отличной компанией, и мне будет его очень не хватать. Он был настоящим джентльменом. Это печальный день для футбольного мира, и я думаю о его семье в это печальное время», — приводит слова Фергюсона BBC.

В ходе своей карьеры Улье также возглавлял сборную Франции, «Лион», «Пари Сен-Жермен», «Ланс» и другие команды. Его последним местом работы стала «Астон Вилла», которую он тренировал с 2010 по 2011 год. В бытность футболистом Улье, выступавший на позиции полузащитника, защищал цвета клубов из Англии и Франции.