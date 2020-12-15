Фати: Месси поддерживает меня и помогает расти

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати рассказал об игре с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Месси? Я мечтал сыграть с ним, в детстве смотрел его по телевизору и никогда не мог себе представить. Я благодарен ему, он даёт мне много советов, поддерживает меня и помогает расти. Травма? Я близок к возвращению, вернусь и сделаю все возможное, чтобы помочь команде», — приводит слова Фати Tuttosport.
Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», в основном составе команды он выступает с 2019 года. Дебютировал за «Барсу» 25 августа 2019 года в матче с «Бетисом», став самым молодым дебютантом каталонского клуб за 78 лет. Свой первый гол за команду забил 31 августа 2019 года в матче против «Осасуны». Фати стал самым молодым автором гола в истории «Барсы» и третьим в истории испанского первенства.
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