«В 39 лет я почувствовал, что должен делать большее». Ибрагимович – о своей философии

39-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своей нынешней философии и влиянии на партнёров по команде.

«Я чувствую себя хорошо. Я тренируюсь и всегда хочу много работать, это моя философия. В 39 лет я почувствовал, что должен делать что-то большее, чтобы чувствовать себя лучше. Моё прибытие в «Милан» было совсем иным испытанием. Клуб не был на вершине, но я все равно надеялся на успех. Ранее, все, кто возвращался в «Милан», не могли играть так же хорошо, как в первый приход в клуб.

Конечно, это был самый большой вызов для меня. Я сказал сам себе: «Я создам Златана Ибрагимовича и всё изменю».

Думаю, что сейчас у «Милана» должно быть мужество, чтобы мечтать о победе в чемпионате Италии. Конечно, впереди ещё много времени, но команда голодна до побед и мы хотим большего.

Я думаю, что передаю свою харизму товарищам по команде, я всегда хочу тренироваться, потому что так я чувствую себя лучше. Я говорю людям моего возраста верить в себя и никогда не сдаваться», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах «Милана» и забил 11 мячей при двух результативных передачах.