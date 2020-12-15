Шварц: эти 6-7 недель в «Динамо» прошли очень легко. До меня была проделана большая работа

42-летний немецкий главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о прививаемом прессингующем стиле игры команды.
«Мы почти не задумывались о том, насколько парни смогут воплотить наши идеи с прессингом, мы просто пришли к ним с этой идеей. Первый месяц мы практически каждый день устраивали видеоанализ. Сначала просматривали короткие видео по 10-15 минут, не затягивали их, чтобы игрокам не было скучно. А потом переносили эту идею на тренировки, работали над оборонительной структурой, схемой прессинга и балансом. Главное, с этим стилем у нас появились результаты. Победы помогают выстроить доверие между игроками и тренером.
Круто, что футболисты уже не хотят играть по-другому. И важно, что здесь до меня была проделана большая работа и фундамент под такой стиль. Физическая подготовка тоже была на высоком уровне. Мне здесь очень комфортно, эти 6-7 недель прошли очень легко. С этими игроками очень классно работать, приятно видеть большое желание, когда ты смотришь им в глаза, а футболисты тебе говорят: «Коуч, все понятно, мы готовы работать и выкладываться». Это просто офигенное чувство», — сказал Шварц в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».
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