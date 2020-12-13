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Шварц: хотим закончить год на мажорной ноте и обыграть «Сочи»

Шварц: хотим закончить год на мажорной ноте и обыграть «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после проигрыша в матче с «Зенитом» (1:3) поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Сочи».

«Хотелось бы, чтобы в среду в матче против «Сочи» ребята показали ту уверенность, которая у них была в последних матчах. Нужно удачно завершить этот год. Сейчас не время говорить про новичков. Сегодня мы играли против очень сильной команды. Считаю, что ребята хорошо себя проявили, но итог такой, какой он есть.

Мне сложно оценить свою работу за прошедший период. Команда проделала большой путь, хорошо тренировалась. Ребята почувствовали ритм. Мы хорошо общаемся между собой. Есть взаимопонимание. Хотим закончить год на мажорной ноте и выиграть. Я доволен тем, что происходит сейчас», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

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