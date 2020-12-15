Болельщики «Фиорентины» раскритиковали команду после разгрома от «Аталанты». Фото
Болельщики «Фиорентины» вывесили плакат перед базой клуба со словами критики в адрес команды. 13 декабря «фиалки» потерпели разгромное поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 11-го тура итальянской Серии А.
«Наша любовь к цветам клуба безгранична, но вот терпение — нет. Просыпайтесь!» — написано на плакате.
Фото можно посмотреть в "твиттере" Fiorentinanews.com.
По итогам 11 туров итальянской Серии А «Фиорентина» находится рядом с зоной вылета. Команда набрала девять очков и располагается на 17-м месте в турнирной таблице. «Фиалки» не могут одержать победу уже в шести матчах чемпионата подряд (две ничьи, четыре поражения). Следующий матч подопечные Чезаре Пранделли проведут с «Сассуоло» завтра, 16 декабря.
Александр Кокорин может в январе перейти в «Фиорентину»
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
10:59
-
10:45
-
10:43
-
10:34
-
10:32
-
10:03
-
10:02
-
09:46
-
09:39
-
09:24
-
09:02
-
09:00
-
08:34
-
08:30
-
07:54
-
07:35
-
07:23
-
07:07
-
06:50
-
06:17
-
05:59
-
05:45
-
05:23
-
04:55
-
04:08
-
03:44
-
03:23
-
03:01
-
02:38
-
02:13
-
01:53
-
01:40
-
01:23
-
00:40
-
00:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам