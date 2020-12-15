Болельщики «Фиорентины» раскритиковали команду после разгрома от «Аталанты». Фото

Болельщики «Фиорентины» вывесили плакат перед базой клуба со словами критики в адрес команды. 13 декабря «фиалки» потерпели разгромное поражение от «Аталанты» (0:3) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

«Наша любовь к цветам клуба безгранична, но вот терпение — нет. Просыпайтесь!» — написано на плакате.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Fiorentinanews.com.

По итогам 11 туров итальянской Серии А «Фиорентина» находится рядом с зоной вылета. Команда набрала девять очков и располагается на 17-м месте в турнирной таблице. «Фиалки» не могут одержать победу уже в шести матчах чемпионата подряд (две ничьи, четыре поражения). Следующий матч подопечные Чезаре Пранделли проведут с «Сассуоло» завтра, 16 декабря.